Kommt bald eine Extra-Tonne oder ein Körbchen?

Drucken LUDWIGSBURG (LL). Den Neujahrsempfang 2021 des Landkreises Ludwigsburg hat die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den Fraktionen des Kreistags abgesagt. Das gab Landrat Dietmar Allgaier in der Sitzung des Kreistags am vergangenen Freitag in der Mehrzweckhalle in Oberstenfeld-Gronau... »