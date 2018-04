Klangwelten im Kino

Ludwigsburg (p). Dolby Atmos wird in immer mehr Kinos zum Standard. Die Filmakademie in Ludwigsburg war die europaweit erste Filmschule, die das moderne Soundsystem im Bereich der Lehre eingeführt hat. Am heutigen Dienstag (3. April) um 18.30 Uhr im Kino Caligari in Ludwigsburg können sich die Zuhörer vom besonderen Klangspektrum dieses Systems überzeugen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Kurzfilmprogramm aus verschiedenen Abteilungen der Filmakademie.