Ludwigsburg (LL). Im Ludwigsburger Partnerlandkreis Pest in Ungarn findet in den Pfingstferien von 30. Mai bis 6. Juni wieder das Internationale Jugendnaturschutzcamp im Tápió-Gebiet statt. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 20 Jahren

