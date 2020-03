Jetzt vier Infizierte im Landkreis

Von Uwe Bögel

Gestern Nachmittag wurden im Landkreis Ludwigsburg zwei weitere Fälle bekannt, wo sich Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Alle bislang Infizierten sind Männer im Alter von 45 bis 61 Jahren aus Besigheim, Gerlingen, Benningen und Ludwigsburg.

Ludwigsburg. Die Infizierten befinden sich alle in häuslicher Quarantäne. Der 61-Jährige aus Ludwigsburg hat sich in Neapel aufgehalten. Die Gerlinger und Besigheimer Patienten waren kürzlich in Südtirol.

In einem separaten Gebäude neben dem Haupteingang des Klinikums Ludwigsburg geht ab Freitag (6. März) um 12 Uhr eine Corona-Teststelle in Betrieb. Hier wird dann nach Voranmeldung bei dem Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0 71 41 /144-69 844 bei möglichen Verdachtsfällen ein Abstrich gemacht. Innerhalb von vier Stunden liegt dann das Ergebnis vor.

Gestern Nachmittag informierten auf einer Pressekonferenz im Landratsamt Ludwigsburg Landrat Dietmar Allgaier; Dr. Thomas Schönauer, Leiter des Dezernats Gesundheit und Verbraucherschutz; Professor Dr. Jörg Martin, Geschäftsführer der Kliniken-Holding; Dr. Stefan Weiß, Leitender Notarzt; Jürgen Vogt, Erster Landesbeamter, und Kreisbrandmeister Andy Dorroch über die konzentrierten Maßnahmen gegen die Infektionskrankheit. Dabei warnten die Vertreter des Arbeits- und Kommunikationsstabes im Landratsamt – ein Krisenstab ist nicht eingerichtet – auch vor einer Hysterie in der Bevölkerung. Gesundheitsdezernent Schönauer: „Das Corona-Virus ist zum Medienstar geworden. Wir reden hier nicht von Pest oder Ebola, sondern von einer Erkrankung, die die Gefährlichkeit einer starken Grippe hat.“

Die vier bestätigten Fälle im Landkreis Ludwigsburg würden sich alle zu Hause aufhalten. „Wir brauchten bisher keine amtliche Anordnung, sondern es war die Einsicht da“, so Landrat Allgaier. Eine Klinikeinweisung eines Corona-Patienten habe es bisher noch nicht gegeben. Kliniken-Geschäftsführer Martin warnte auch davor, dass sich Verdachtsfälle in der Notfallaufnahme der Kliniken einfinden. „Wenn es da zu einem bestätigten Fall kommt, kann ich das ganze Personal nach Hause schicken. Dann sind wir nicht mehr arbeitsfähig.“

Durch die jährlich auftretende Influenza-Welle sind derzeit 297 Patienten im Klinikum Ludwigsburg und 105 im Krankenhaus in Bietigheim. Da auch das Klinikpersonal von der Grippe betroffen ist, „stehen wir hier sowieso mit dem Rücken an der Wand“.

Da nach Angaben von Schönauer die niedergelassenen Ärzte im Kreisgebiet mit der Vielzahl der besorgten Patienten überfordert sind (so fehlen beispielsweise in den Praxen auch Schutzanzüge), richtet der Landkreis jetzt am Klinikum Ludwigsburg eine Corona-Teststelle ein. Hier werden in einem separaten Gebäude nach vorheriger Anmeldung beim Gesundheitsamt vier Stunden am Tag Tests durchgeführt. Sollte es nötig sein, könnte eine zweite Corona-Teststelle beim Krankenhaus in Bietigheim eingerichtet werden.

Zwar überlegt der Landkreis Ludwigsburg die Ende nächster Woche stattfindende Berufsausbildungsmesse abzusagen, aber eine generelle Warnung gibt es nicht. Landrat Allgaier: „Es ist kein Grund da, jegliche Veranstaltungen zu streichen.“