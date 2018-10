Im Herbst schlägt das literarische Herz Baden-Württembergs in Ludwigsburg. Mitte Oktober 2018 beginnen die facettenreichen Baden-Württembergischen Literaturtage in der Ludwigsburger Innenstadt – ein literarisches Erlebnis an realen und fiktiven urbanen Orten. Passend zum 300-jährigen Stadtjubiläum stehen die Literaturtage unter dem

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen