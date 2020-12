Ganz schön rücksichtslos: Im Wassergraben am Weg zum Schützenhaus in Riet wurden am Sonntag zwei blaue Müllsäcke gefüllt mit einer Mischung aus Zigarettenkippen und Sand entdeckt. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich direkt an die Technischen Dienste der Stadt Vaihingen zu wenden. Foto: pv