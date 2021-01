LUDWIGSBURG (LL). Die mobilen Impfteams, die die Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen im Landkreis impfen, dürfen in diesem Zuge auch in ambulanten Wohnformen wie dem betreuten Wohnen impfen, wenn sich diese ambulanten Wohnformen in demselben Gebäudekomplex befinden. Das hat das Sozialministerium jetzt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen