Helikopter bringt das Brennholz

An Fronleichnam öffnet die Ludwigsburger Hütte oberhalb des Tiroler Pitztals wieder ihre Pforten für Wanderer. Das ebenfalls der Sektion Ludwigsburg im Deutschen Alpenverein (DAV) gehörende Selbstversorgerhaus am Hauersee folgt am ersten Julisonntag.

Ludwigsburg (us). Richtig in Schwung ist das