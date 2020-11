Hält den Kurs selbst bei Windstärke 10

Von Michael Banholzer

Markgröningen/Ludwigsburg. Beim Stichwort Drohne denken die meisten Menschen hierzulande entweder an ein merkwürdig surrendes Spielzeug oder an todbringende Flugkörper in fernen Kriegsgebieten. Ein echter Nutzen für den Normalbürger schien hingegen eher Zukunftsmusik. Die RKH Kliniken im Kreis Ludwigsburg wollen dies