Drucken Ludwigsburg (p). Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „digital@bw“ will die Landesregierung die Digitalisierung in Baden-Württemberg in allen Lebensbereichen vorantreiben. Im Bereich der Gesundheitsversorgung hat das Ministerium für Soziales und Integration Ziele und Maßnahmen sowie konkrete Projekte festgelegt. Durch... »