Drucken Ludwigsburg (LL). Einen Motorrad-Raser haben Mitarbeiter des Landratsamts und der Stadt Ludwigsburg gemeinsam durch intensive Recherchen ermitteln können. Vor allem an stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheim und Kirchheim war der jugendliche Fahrer in fast 50 Fällen... »