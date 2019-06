Bietigheim-Bissingen (p). Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) erweitern das Fernwärmenetz in der Bietigheimer Altstadt. Ab Montag (24. Juni) bis voraussichtlich Ende August werden in der Zwinger- und Farbstraße in Bietigheim-Bissingen neue Fernwärmeleitungen verlegt. Zunächst erfolgen die Arbeiten in der Zwingerstraße.

