Drucken Ludwigsburg (p). In Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar (Außenbezirk Marbach) brachten Mitarbeitende der Technischen Dienste Ludwigsburg (TDL) unlängst Faschinen an den Zugwiesen im Neckar an. Faschinen sind gebündelte Weidenruten: Sie dienen als Wellenbrecher auf befahrenen... »