Fast eine halbe Million Kürbisse kunstvoll arrangiert

Von Ralph Küppers

450 000 Kürbisse waren nötig, um Skulpturen und Arrangements im Blühenden Barock so zu gestalten, dass die 19. Kürbisausstellung ein eindrucksvolles Erlebnis für die Besucher ist. Zum Thema Wald warten viele Tierfiguren auf dem Rasen. Sie wurden aus den unterschiedlichsten Kürbissen geformt.

Ludwigsburg. Weiße und leuchtend orangefarbene Kürbisse wechseln sich fein säuberlich ab. Sie säumen die Wegränder im Blühenden Barock, die in Richtung Kürbisausstellung führen. „Rund 280 000 Besucher hatten wir im vergangenen Jahr allein während der Kürbisausstellung“, sagt Volker Kugel, der Direktor des Blühenden Barocks. „Das sind ungefähr vier Mal so viele wie vor dem Jahr 2000.“ Damals gab es im Park des Ludwigsburger Schlosses die erste Kürbisausstellung. Gestern wurde die 19. Auflage davon eröffnet.

Was seit Jahren lockt, sind die aufwendig gestalteten Skulpturen. Allein 60 000 Kürbisse wurden für die vielen Waldtiere benötigt, die auf den Rasenflächen des Parks stehen. Die meisten sind eingebettet in Felder aus bunten Kürbissen. Der Großteil davon kommt aus der Nachbarschaft – von Jens Eisenmann aus Marbach-Rielingshausen. „Er ist der wohl größte Kürbisbauer im Kreis“, kündigt Kugel an. „Im Kreis von ein paar Kilometern vielleicht“, ergänzt Eisenmann schnell. Doch er hat ein eigenes Kürbis-Testfeld von einem halben Hektar, auf dem eine riesige Artenvielfalt kultiviert wird. „Von jeder Sorte haben wir vier bis sechs Kürbisse“, sagt er. „Wie viele wir jetzt haben, weiß ich gar nicht. Heute läuft gerade noch die Ernte.“ Darum ist auch noch nicht klar, wie vielfältig die Sortenschau wird. „Mehr als 600 werden es sicher“, gibt sich Eisenmann optimistisch. „Im vergangenen Jahr hatten wir den bisherigen Rekordwert von 676 Sorten.“ Die Sortenschau öffnet am 8. September. Die Kürbisausstellung dauert von gestern bis zum 4. November. „Es war ein gutes Jahr für Kürbisse“, ziehen Kugel und Eisenmann als Fazit des heißen Sommers. Das bestätigen Beat Jucker, Stefan Hinner und Alisa Käfer, die für die Gestaltung verantwortlich waren und dafür beinahe optimales Material hatten. Und es gibt nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu schmecken und zu erleben. Neben Kürbissuppe, gerösteten Kürbiskernen und Kürbisburgern gibt es in diesem Jahr erstmals auch Kürbistortilla. Und das Veranstaltungsprogramm bietet viel Abwechslung. Dazu gehören unter anderem die Kürbisboot-Regatta am 22. und 23. September, die deutsche und die Europameisterschaft im Kürbiswiegen am 7. und 14. Oktober sowie das Grusel-Gewusel vom 27. Oktober bis zum 1. November.

Ende ist mit dem Kürbis-Schlachtfest am 4. November.