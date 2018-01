Ludwigsburg (p). An der Carl-Schaefer-Schule in Ludwigsburg wurden die besten Absolventen der Berufsschule mit Preisen und Belobigungen geehrt. Im Jahr 2017 schlossen 194 Auszubildende die Berufsschule an der Einrichtung erfolgreich ab. 58 von ihnen erhielten für ihre guten Leistungen eine

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen