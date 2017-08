Es gibt noch viele unbesetzte Ausbildungsplätze

Drucken Ludwigburg/Asperg (LL). Zum Thema „Sonnenschutz und Hautkrebs“ veranstaltet das Gesundheitsdezernat des Landratsamts eine Aktion am Mittwoch (2. August) von 11 bis 15 Uhr im Freibad, Altachstraße 2, in Asperg. Die Aktion richtet sich an alle Badegäste, also... »