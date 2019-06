Erster Möglinger Poetry-Slam

Möglingen (p). In der Zehntscheuer Möglingen findet am Samstag (22. Juni), 20 Uhr, der erste Möglinger Poetry-Slam mit dem Moderator Johannes Elster statt. Es werden bekannte Akteure der Szene erwartet, so auch die Stuttgarter Künstlerin Elena Seeger.