Drucken Das Pädagogisch-Kulturelle Centrum (PKC) in Freudental stößt bei seinen Lernangeboten und bei seinen Unterbringungsmöglichkeiten an Kapazitätsgrenzen. Deshalb soll ein angrenzendes Gebäude abgebrochen und als Neubau in das PKC integriert werden. Freudental (ub). Der Kultur- und Schulausschuss des... »