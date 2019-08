Einbrecher in Tiefgarage

Möglingen (p). In einer derzeit aufgrund von Malerarbeiten gesperrten Tiefgarage in der Hohenstaufenstraße in Möglingen hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 8.30 Uhr, einen verschlossenen Gitterverschlag gewaltsam geöffnet