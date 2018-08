Am Freitag und Samstag wurden bei zwei Verkehrsunfällen im Verbreitungsgebiet der VKZ sieben Menschen schwer verletzt. Freitagnacht verunfallte ein Cabrio bei einem Überholmanöver in Ochsenbach beim Kirbachhof, am Samstagnachmittag musste die B 10 bei Schwieberdingen aufgrund eines Zusammenstoßes voll gesperrt werden

