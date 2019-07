Ein Flohmarkt für Frauen von Frauen

Vaihingen (p). Zur Unterstützung der Arbeit der Diakonischen Bezirksstelle in Vaihingen findet am Samstag (21. September) in der Stadthalle in Vaihingen von 10 bis 14 Uhr wieder ein „Flohmarkt von Frauen für Frauen“ statt.

Gesucht werden noch Verkäuferinnen, die