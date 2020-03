Eberdingen ist noch ein weißer Fleck

Ludwigsburg/ENZkreis (ub). Im Landkreis Ludwigsburg ist am späten Montagabend die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf 282 gestiegen. Seit vergangenen Sonntag gibt es in Sersheim eine infizierte Person in häuslicher Quarantäne. Diese dauert 14 Tage. Ein weiterer Fall, der noch im Raume stand, hat sich als negativ herausgestellt, meldet Bürgermeister Jürgen Scholz. In Vaihingen sind es neun Infizierte, in Oberriexingen acht. In Eberdingen wurde bis gestern Nachmittag noch kein Fall eines Erkrankten gemeldet. Damit ist die Dreiergemeinde einer der wenigen weißen Flecken auf der Virus-Karte im Landkreis Ludwigsburg. In allen Orten weisen die Behörden aber darauf hin, die entsprechenden Vorgaben der Bundes- und Landesregierung zu beachten, ebenso die Verbotsregelungen die zum Schutz der Bevölkerung angeordnet sind.

Im Enzkreis wurden gestern Nachmittag 46 Infizierte und 23 in der Stadt Pforzheim gemeldet. Darunter ist nun erstmals auch ein Todesfall. Gestern starb ein über 70jähriger im Helios-Klinikum; dies teilt das Sozialministerium mit. Der Mann aus Ötisheim litt unter einer schweren Vorerkrankung. Obwohl das Virus nahezu flächendeckend angekommen ist, gibt es noch Kommunen, die keinen Infizierten haben. Etwa Illingen, Sternenfels, Knittlingen und Maulbronn. In Wiernsheim ist ein Infizierter registriert. In Mühlacker sind es zwei.