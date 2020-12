Die Allgemeinverfügung ist ausgebremst

Von Claudia Maria Rostek

Enzkreis/Ludwigsburg. Nach Pforzheim hat es jetzt auch den Enzkreis erwischt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag dort an drei Tagen in Folge über der Grenze von 200. Die Folge: Die Kreisbehörde muss reagieren, wird zunächst aber ausgebremst.

Eigentlich wollte die Kreisverwaltung gestern Abend eine Allgemeinverfügung erlassen, ähnlich der in Pforzheim. Weil aber vor Gericht Eilanträge gegen die Pforzheimer Allgemeinverfügung eingereicht wurden, wartet man auf dem Enzkreis-Landratsamt noch ab. „Das ist mindestens bis morgen vertagt“, sagte gestern Abend eine Sprecherin der Kreisbehörde gegenüber unserer Zeitung. Und Wolfgang Herz, Erster Landesbeamter, teilte gestern mit: „Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat uns heute Abend überraschend über eine aktuelle Entscheidung dazu informiert.“

„Das Verwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung nicht die Inhalte in Frage gestellt, sondern die Praxis, Maßnahmen wie die für Pforzheim oder – geplant – den Enzkreis im Wege von Allgemeinverfügungen zu erlassen“, erklärt Herz weiter. Die Begründung müsse zunächst bewertet werden und danach mit dem Sozialministerium gesprochen werden. „Es macht keinen Sinn, für den Enzkreis eine praktisch identische Verfügung zu erlassen wie die, die dem Gericht zur Entscheidung vorlag und bei der das Gericht doch deutliche Bedenken hatte“, so Herz.

Die Stadt Pforzheim hat den höchsten Inzidenzwert in Baden-Württemberg

Die Allgemeinverfügung für die Stadt Pforzheim beinhaltet eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr des Folgetages. In dieser Zeit darf die Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. Dazu zählt: die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen, die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, die Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen und Handlungen zur Versorgung von Tieren.

In Pforzheim ist ferner der Betrieb von Friseursalons und Barbershops untersagt. Im Einzelhandel sind besondere Verkaufsaktionen, bei denen größere Menschenmengen erwartet werden, verboten. Dazu zählen Räumungs- und Schlussverkäufe sowie besondere Rabattaktionen. Der Besuch in Krankenhäusern, Altenheimen und Seniorenresidenzen ist stark reglementiert. Ein Besuch ist nur erlaubt, wenn der Besucher einen Antigen-Test durchführen lässt und dieser negativ ausfällt oder wenn der Besucher eine FFP2-Maske ohne Ventil trägt.

Grundlage der Maßnahmen sind die verschärften Regelungen für Hotspots, die die baden-württembergische Landesregierung Anfang Dezember beschlossen hat. Für den Enzkreis sollten ab heute ähnliche Regeln gelten. So war noch gestern Nachmittag der Plan. Die Eilanträge gegen die Pforzheimer Allgemeinverfügung, an der sich die für den Enzkreis angelehnt hätte, haben dieses Vorhaben aber erst mal gestoppt.

Die Stadt Pforzheim, die schon etwas länger als Hotspot gilt, hat weiterhin den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert im Land. Stand gestern Abend lag er bei 339,0. Wie mehrere Medien, darunter der SWR, berichteten, droht hier eine ganztägige Ausgangssperre. Ausnahmen soll es aber wieder geben.

Der hohe Inzidenzwert hat auch Auswirkungen für viele Schüler und Lehrer. In der Goldstadt wird es wieder Fernunterricht geben. Die Landesregierung hat sich auf eine erweiterte Hotspot-Strategie mit Beschränkungen für Stadt- oder Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 300 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner steigt, verständigt.

Für Pforzheim gilt damit spätestens ab Montag: Alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gehen ab Klassenstufe 8 in den Fernunterricht über. Abschlussklassen sind von dieser Regel ausgenommen. Die Schulen wurden laut Kultusministerium am Mittwoch informiert.

In den betroffenen Klassen müssen für den Zeitraum des Fernunterrichts Klassenarbeiten abgesagt werden. Sofern diese für die Notenbildung zwingend erforderlich sind, sollen sie, sobald wieder Präsenzunterricht möglich ist, nachgeholt werden. Die Regelungen gelten für öffentliche Schulen. Für die Schulen in freier Trägerschaft empfiehlt das Kultusministeriums dringend, analog zu verfahren.

Für den Enzkreis gelten diese Regeln nicht. Allerdings hat die Kreisbehörde dem Staatlichen Schulamt mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für Wechselbetrieb ab Klassenstufe 8 gegeben sind. Dieser Betrieb ist in der Corona-Verordnung Schule geregelt und kann in Kreisen mit besonders hohen Inzidenwerten umgesetzt werden. Im Wechselbetrieb sollen mindestens 50 Prozent des Unterrichtsumfangs nach Stundentafel im Präsenzunterricht erbracht werden. Die Entscheidung über diesen Betrieb trifft die Schulleitung im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde und dem Gesundheitsamt.

Blick zum Landkreis Ludwigsburg. Dort ist man von den Zahlen in Pforzheim und dem Enzkreis ein gutes Stück entfernt. Gestern Abend der Inzidenzwert laut Homepage des Landratsamts bei 149,1.

Unterdessen gelten für die Maskenpflicht in der Stadt Ludwigsburg neue Vorgaben. Denn das Verwaltungsgericht Stuttgart hat zwei Bürgern vorerst recht gegeben, die sich gegen die strenge Maskenpflicht in bestimmten Zonen der Ludwigsburger Innenstadt gewehrt hatten. Zum Hintergrund: Seit 16. Oktober galt dort eine generelle Verpflichtung, auch im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

„Ihren Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche hat das Gericht nun stattgegeben“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Landratsamts und der Stadt Ludwigsburg.

Daher gelten nun vorerst wieder die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, wonach unter anderem „in Warte- und Zugangsbereichen von Einkaufszentren, Ladengeschäften und auf Märkten … sowie auf diesen räumlich zugeordneten Parkflächen“ sowie etwa „innerhalb von Fußgängerbereichen“ (das sind Fußgängerzonen, dazu gehören auch der Marktplatz und der Rathaushof) ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist, sofern ein Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann. Diese Pflicht kann auf weitere Wege und Bereiche ausgeweitet werden.

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht setzt weiter auf die Maske und appelliert an die Bürger: „Trotz dieser veränderten rechtlichen Situation möchte ich Sie eindringlich bitten, nach wie vor in unserem gesamten Innenstadtbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Infektionszahlen in unserer Stadt bewegen sich seit Wochen knapp unter, teilweise auch über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Damit sind wir ein Hotspot. Wären wir kreisfrei, müssten wir weitere und strengere Maßnahmen ergreifen. Deshalb besteht nach wie vor ein großer Handlungsbedarf, die Infektionsketten zu durchbrechen – und das Tragen einer Alltagsmaske schützt uns alle vor einer Ansteckung durch das Coronavirus.“

Der Landkreis Ludwigsburg arbeitet unterdessen in Abstimmung mit den Kommunen an einer neuen Allgemeinverfügung.

Diese wird voraussichtlich heute Abend veröffentlicht und soll dann auch auf der Homepage des Ludwigsburger Landratsamts einsehbar sein.