Der Wolf bleibt wohl nicht hier

Sachsenheim/Vaihingen (mh). Am 10. Oktober ist bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) ein Wildtier in eine Fotofalle gelaufen, das Experten der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg als Wolf identifiziert haben. Der Stromberg ist für einen Wolf nur einen Steinwurf weit entfernt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen