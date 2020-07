Ludwigsburg (LL). Anlässlich der Ausschusssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes dankte der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier allen Ehrenamtlichen in der sogenannten Blaulichtfraktion. „Sie waren und sind eine große Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, so der Chef der Kreisverwaltung.

Beim Stichwort Feuerwehr denken