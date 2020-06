Von Stefan Friedrich

Pforzheim/Enzkreis. Dass Corona großflächig bei den Mitarbeitern der Firma Müller Fleisch ausbrechen konnte, liege vor allem an einer prekären Beschäftigungspolitik in Deutschland, die abhängig Beschäftigte systematisch ihrer Rechte beraubt – so jedenfalls sehen das die Vertreter des Kreisverbands der Linken