Ludwigsburg/Berlin (LL). Große Ehre wurde Andy Dorroch, Kreisbrandmeister und organisatorischer Leiter der Kreisimpfzentren (KIZ) Ludwigsburg, am vergangenen Freitag zuteil: Für sein besonderes Engagement in der Corona-Krise erhielt er eine Einladung zum Dankesfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin. Das

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen