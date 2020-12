Covid-19-Patienten: Kliniken kommen an Grenzen

Von Claudia Rieger

Ludwigsburg/Bietigheim/Mühlacker. Aktuell werden in fünf RKH-Kliniken im Schnitt 223 Covid-19-Patienten pro Krankenhaus behandelt (Stand Dienstag, 22. Dezember). „Wir erleben seit einer guten Woche eine deutliche Seitwärtsbewegung“, sagt Klinikenchef Prof. Dr. Jörg Martin am Dienstag in einer Pressekonferenz über die Entwicklung