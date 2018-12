Enzkreis (p). Dieses Jahr führte die Chorreise des Frauenchores vom Chorverband Enz am 1. Advent zum Christkindlesmarkt nach Nürnberg. Nach dem Internationalen Adventssingen in Wien, dem Striezelmarkt in Dresden folgte nun ein Auftritt auf dem ältesten und sicher dem berühmteste

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen