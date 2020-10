Drucken Vaihingen/Sersheim/Ludwigsburg. In der Vaihinger Kernstadt ist seit diesem Montag der evangelische Franck-Kindergarten komplett geschlossen. Grund ist eine bestätigte Covid-19-Erkrankung in der Einrichtung, wie Monika Höschle, Kindergartenkoordinatorin beim Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen berichtet. Der Fall sei am Sonntag bekannt geworden.... »