Beim Breitbandausbau setzt der Zweckverband auf die Telekom

Drucken Ludwigsburg (p) Die nächste Open-Stage (Offene Bühne) auf dem Akademiehof in Ludwigsburg findet am Freitag (6. Juli) ab 18 Uhr statt. Alle Musiker, Tänzer, Akrobaten oder Slammer können sich in die Teilnehmerliste eintragen lassen. Besonders eingeladen sind... »