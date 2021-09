Aus edlen Tassen Kaffee genießen

Drucken Ludwigsburg. Die Weichen für die Arbeit der Ludwigsburger Kreisverwaltung werden neu gestellt. „Wir wollen uns in Zukunft dienstleistungsorientierter und weniger bürokratisch aufstellen“, sagte Landrat Dietmar Allgaier am Freitag beim Pressegespräch in Ludwigsburg, bei dem die Ergebnisse einer... »