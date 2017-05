Auf Spurensuche im Schloss

Eine ungewöhnliche Spurensuche gibt es im Residenzschloss Ludwigsburg: Bei einer neuen Sonderführung geht es auf die Suche nach den Zeugnissen des religiösen Lebens im Schloss – in den zwei Kirchen von Schloss Ludwigsburg, aber auch in der Beletage. Die neue Führung gehört zum Programm in Themenjahr „Über Kreuz“ bei den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Premiere ist am Samstag (27. Mai) um 13.30 Uhr, eine Anmeldung unter der Nummer 0 71 41 / 18 20 04 erforderlich. Foto: SSG