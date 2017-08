Auf der Spur genialer Erfinder und Tüftler

Ludwigsburg (p). „Tüftlern auf der Spur: Geniale Erfindungen aus Ludwigsburg“ – unter diesem Motto lernen Mädchen und Jungen von zehn bis 16 Jahren am Freitag (18. August) um 16 Uhr, welche klugen Köpfe sich in der Stadt aufhielten und wie sie mit ihren Erfindungen das Leben weit über die Landesgrenzen hinaus prägten. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich; diese kann kostenfrei an der Führung teilnehmen. Preis: vier Euro.