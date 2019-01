Arbeitsmarkt zeigt sich 2018 von seiner besten Seite

LUDWIGSBurg (p/bro) Der Blick zurück in das Jahr 2018 zeigt den Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg in Höchstform: Der höchste Stand sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, die geringste Zahl an arbeitslosen Menschen, die niedrigste Arbeitslosenquote, die höchste Zahl gemeldeter Arbeitsstellen.

Im Jahresdurchschnitt 2018