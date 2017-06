Agentur schließt früher

Enzkreis (LE). Die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim und ihre Geschäftsstellen in Calw und Freudenstadt schließen wegen einer Personalversammlung am 28. Juni bereits um 12 Uhr. Die Geschäftsstellen in Pforzheim und Mühlacker sowie das Berufsinformationszentrum in Pforzheim haben bis 13 Uhr geöffnet. Die telefonische Erreichbarkeit der Agentur ist laut eigenen Angaben unter der Telefonnummer 0 8 00/ 4 55 55 00 kostenfrei von 8 bis 18 Uhr gewährleistet.