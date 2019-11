77 Stimmen für den neuen Ludwigsburger Landrat

Von Uwe Bögel

Der neue Landrat des Landkreises Ludwigsburg heißt Dietmar Allgaier. Der Kreistag hat in seiner Sitzung gestern den 53-Jährigen im dritten Wahlgang mit 77 von insgesamt 103 Stimmen auf acht Jahre gewählt. Allgaier war bisher Erster Bürgermeister der Stadt Kornwestheim. Er tritt sein neues Amt im Januar 2020 an. Landrat Dr. Rainer Haas hatte nach drei Amtszeiten auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Ludwigsburg. Gestern um 17.45 Uhr stand das Ergebnis im großen Sitzungssaal des Ludwigsburger Landratsamtes fest: Allgaier erhielt 77 Stimmen und Heiner Pfrommer, Sozialdezernent im Landratsamt Ludwigsburg und letzter verbliebener Bewerber, bekam 25 Stimmen.

Vor dem entscheidenden dritten Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit genügt, hatte der Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch und Kandidat der Freien Wähler zurückgezogen. Nach einer halbstündigen Sitzungsunterbrechung sagte Maisch nach der Beratung in der Fraktion gegenüber der VKZ: „Ich bin angetreten, um gewählt zu werden. Aber im dritten Wahlgang ist kein anderes Ergebnis zu erwarten. Deshalb ziehe ich meine Bewerbung zurück.“ Die Konstellation gebe keine Chance, erfolgreich gewählt zu werden. „Ich falle jetzt aber nicht in ein tiefes Loch, sondern mache morgen ganz normal weiter.“

Unterstützt wurde der Vaihinger Oberbürgermeister gestern Nachmittag von einer großen Anzahl von Verwaltungsmitarbeitern, die alle im Kreishaus saßen. Bürgermeister Klaus Reitze: „Wir drücken ihm die Daumen.“

Aber bereits im ersten Wahlgang zeichnete sich eine klare Tendenz ab: Dietmar Allgaier erhielt da 46 Stimmen, der Grünen-Kandidat Christoph Erdmenger, Abteilungsleiter im Verkehrsministerium, 20 Stimmen, Gerd Maisch 30 Stimmen und Sozialdezernent Heiner Pfrommer sieben Stimmen.

Nach einer Unterbrechung von 25 Minuten zog Christoph Erdmenger zurück. „Ich habe ein gutes Achtungsergebnis erhalten. Man muss aber wissen, wann einen ein Pferd nicht mehr weiterträgt und muss dann rechtzeitig absteigen.“

Nach dem ersten Wahlgang sah Maisch noch das erste Ziel bestätigt: „Die Fraktion steht.“ Er hätte sich aber schon gewünscht, dass es aus anderen Fraktion noch die eine oder andere Stimme gebe. „Es würde mich aber nicht überraschen, wenn Dietmar Allgaier im zweiten Durchgang zum Zuge kommt.“

Doch soweit war es noch nicht. Beim zweiten Wahlgang, wo auch noch die absolute Mehrheit von 53 Stimmen nötig war, gab es quasi einen Stillstand. Allgaier blieb bei 46 Stimmen, Maisch kam auf 31. Die Grünen votierten in der geheimen Wahl vermutlich mehrheitlich zu dem parteilosen Heiner Pfrommer, der auf 26 Stimmen kam.

Der dritte Wahlgang war dann eine klare Angelegenheit. Der Erste Bürgermeister der Stadt Kornwestheim wurde zum neuen Ludwigsburger Landrat gewählt. Allgaier, Jahrgang 1966, wurde in Stuttgart geboren. Das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen schloss er als Diplom-Finanzwirt ab. Ab 1996 war Allgaier bei der Steuerfandung in Stuttgart. Ab 2008 ist der CDU-Kreisrat Bürgermeister der Stadt Kornwestheim. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Nach seiner Wahl sagte Allgaier, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue und sich für das Vertrauen der Kreisräte bedanke. Und an seine Mitbewerber gerichtet: „Die Zeit der Bewerbungsphase war von gegenseitigem Respekt geprägt. Das ist nicht selbstverständlich.“

Dr. Rainer Haas ist noch offiziell bis 4. Januar im Amt als Landrat. Allgaier übernimmt somit rechtlich am 5. Januar den Posten.

Zur Wahl von Dietmar Allgaier zum Landrat des Kreises Ludwigsburg erklärte der Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg, der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl, am Wahltag: „Herzlichen Glückwunsch an Dietmar Allgaier zur Wahl zum Landrat des Kreises Ludwigsburg. Dietmar Allgaier konnte die Kreisräte von sich und seiner Vision für den Landkreis Ludwigsburg überzeugen. Er packt die Dinge mit Tatkraft und Engagement an – und genauso wird er künftig den Landkreis voranbringen.“