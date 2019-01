51-Jährige tot gefunden

Ludwigsburg/Möhringen (p) Die seit dem 12. Januar vermisste Frau aus Ludwigsburg (die VKZ berichtete) wurde am Montag tot gefunden. Die 51-jährige Frau war am Nachmittag bei der Suche durch einen Polizeihubschrauber in einem See in Stuttgart-Möhringen