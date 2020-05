Junge Kaninchen verschwunden: Familie hofft auf Hinweise

Familie Gremmelspacher ist geschockt und traurig: Unbekannte haben aus ihrem Kaninchenstall in der Eichendorffstraße in Vaihingen drei fünf Wochen alte Kaninchenkinder gestohlen oder diese laufen lassen. „Ein schwarzes, ein schwarz-weißes und ein braun-weißes. Sie wohnten dort zusammen mit ihrer Mutter und weiteren drei Geschwistern. Die Kaninchen sind noch zu klein, um von der Mutter getrennt zu leben. Sie wurden noch teilweise gesäugt“ , erzählt die Familie. Der Stall steht direkt am Haus, ist aber von der Straße aus frei zugänglich. „Wir und unsere drei Kinder sind sehr traurig. Die Ungewissheit, was mit den Kleinen passiert sein könnte, macht uns fast verrückt. Gerne hätte derjenige, der sich jetzt einfach so bedient hat, klingeln können. Wir hätten die Tiere mit acht Wochen gerne in gute Hände abgegeben“, sagt Dorothee Gremmelspacher. Sie und ihre Familie hoffen, die Kaninchen wieder zu finden und wollen andere Kaninchenbesitzer warnen.

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist das Thema Hasenklau grundsätzlich kein großes Thema, wie es gestern auf Nachfrage der VKZ hieß. Rund ein- bis zweimal im Jahr werde dort ein solcher Fall gemeldet, teilte Pressesprecher Peter Widenhorn mit. Die Chancen, die Täter zu finden, gingen aber gegen Null, wenn nicht gerade ein konkreter Hinweis eingeht.

Dorothee Gremmelspacher hofft dennoch, die Tiere wieder zu bekommen: „Wenn derjenige ein schlechtes Gewissen hat, dann kann er sie auch einfach in den Stall zurückgeben“, sagt sie. Dass die Tiere von selbst ausgebüxt sind, glaubt sie nicht. Der Stall war zu und befindet sich in anderthalb Metern Höhe: „Ein Ausbruch der Kleinen ist nahezu undenkbar.“ Wer die Tiere gesehen hat, kann sich an Dorothee Gremmelspacher per E-Mail wenden: gremdo84@gmail.com.