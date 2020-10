Widerstand wird auch in Freiburg gehört

Von Stefan Friedrich

Illingen. Im Frühjahr 2021 will der Caritasverband Pforzheim in Illingen eine Wohn- und Tagesförderstätte für erwachsene Menschen mit besonderem Förderbedarf bauen. Die Planung nimmt inzwischen konkrete Formen an. Und Unterstützung gibt es nicht nur von der Gemeindeverwaltung, sondern auch von