Drucken Illingen (bro). Den Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ nutzte die Illinger Gemeindeverwaltung am Mittwochabend, um auch einmal ihrerseits den ein oder anderen Wunsch zu äußern. Denn in Kürze wird auch in Illingen das Ratsinformationssystem Einzug halten, also das EDV-gestützte Verwalten... »