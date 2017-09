Wege aus dem täglichen Hamsterrad

Illingen (p). Der Kreis der Frauen des evangelischen Kirchengemeinde Illingen lädt am Donnerstag (28. September) um 20 Uhr zu einem Vortragsabend mit dem Titel „Ich brauche eine Pause – die Extras des Lebens genießen“ statt. Dieser findet im evangelischen Gemeindehaus in Illingen statt. Im Hamsterrad des Alltags gelingt es manchmal nicht, innezuhalten. Der Vortag von Ruth Kölbel will dazu ermutigen, festgefahrene Strukturen zu unterbrechen, denn Pausen schaffen Abstand und schaffen neue Perspektiven. Die Teilnahme ist kostenlos.