Illingen (p). Zu einem unterhaltsamen Konzertabend lädt der Musikverein Illingen am Sonntag (10. Dezember) in die Stromberghalle in Illingen ein. Unter der Leitung seines neuen Dirigenten Christian Werner bietet das Große Blasorchester einen bunten Melodienstrauß mit bekannten und unterhaltsamen Stücken

