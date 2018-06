Illingen (p). Für 53 Mitglieder der Handballabteilung des SV Illingen samt Familien stand in diesem Jahr wieder der Ausflug nach Tramin in Südtirol auf dem Programm. Am Zielort angekommen stimmten sich die Teilnehmer beim Begrüßungstrunk auf die kommenden Tage ein

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen