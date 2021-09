Oberriexingen (mig). Wie in vielen anderen Gemeinden auch fehlt in Oberriexingen das Erziehungspersonal in den Kindertageseinrichtungen. Stellenausschreibungen der Stadt haben bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Einen erste Konsequenz aus dem anhaltenden Personalmangel mussten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen