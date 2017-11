Verfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – hat das Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Schüsse im März diesen Jahres in Illingen eingestellt. Die umfangreichen und umfassenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim haben zwar im Wesentlichen zur Aufklärung des Tatgeschehens, nicht jedoch zur namentlichen Identifizierung des Schützen geführt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen waren am 8. März 2017 drei Personen aus Illingen mit ihrem Kleinwagen auf dem Weg von Pforzheim nach Illingen. An einer Ampel auf der Wilferdinger Höhe kam es zu einem ersten Kontakt mit den Insassen eines schwarzen Porsche Panamera, zwei Männern und einer Frau. Der Porsche folgte zunächst dem Kleinwagen über die Autobahn bis nach Illingen, wo sich der Streit zwischen den Personen auf einem dortigen Lidl-Parkplatz fortsetzte. Schließlich verlagerte sich das Geschehen in die Vaihinger Straße in Illingen, wobei die Insassen des Sportwagens zwischenzeitlich zwei weitere männliche Personen kontaktiert und zur Unterstützung nach Illingen beordert hatten.

Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen aus Illingen und den beiden männlichen Personen aus dem Porsche Panamera sowie einer der herbeigerufenen männlichen Personen zog der namentlich unbekannte Beifahrer aus dem Porsche Panamera eine scharfe Schusswaffe und schoss mehrfach auf die zwischenzeitlich flüchtenden Personen aus Illingen. Für die Begleiter des Schützen war der Waffeneinsatz dabei nicht nachweislich vorhersehbar.

Erkenntnisse darüber, dass über den nichtigen Streit hinaus ein weiteres Motiv für den Einsatz der Schusswaffe gegeben gewesen wäre, konnten im Rahmen der Ermittlungen nicht gewonnen werden.