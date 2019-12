Schwerer Unfall auf der B 10

Illingen/Vaihingen (p). Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe mitteilte, ist es am Samstagmorgen um 7.56 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 im Bereich der Gemarkung Illingen gekommen.

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war demnach mit ihrem Fahrzeug von Illingen kommend auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen unterwegs gewesen.

In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug laut Polizei aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Eisglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen. Dessen Insassen, der 52-jährige Fahrer sowie drei Mitfahrer, wurden demnach leicht verletzt. Die 23-Jährige war durch den Zusammenprall aus ihrem Wagen geschleudert worden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigsburger Klinik geflogen. Dort ist sie laut Polizeimitteilung am frühen Samstagnachmittag aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen verstorben.