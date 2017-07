Rock am Bach zieht auch in zweiter Auflage die Leute an

Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. Es kam, wie es kommen musste. Auch beim zweiten „Rock am Bach“ strömten am Samstag die Konzertbesucher in Richtung Illinger Talaue. Mehr als 700 Musikbegeisterte feierten und tanzten vom Nachmittag bis spät in die Nacht.

Schon bei der