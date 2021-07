Platzkonzert für die Flutopfer

Illingen (p). „Musik unter dem Regenbogen“: Der Musikverein Illingen spielte am Montagabend im Gertrud-Bäumer-Weg zugunsten der Hochwasserhilfe. Und diese Reihe geht weiter: Bei gutem Wetter veranstaltet der Musikverein Illingen am Montag (2. August) auf dem Parkplatz vor der katholischen Kirche (Hölderlinstraße) in Illingen ein Platzkonzert zur Unterstützung der Flutopfer. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zuhörer sind willkommen, für Spenden ist ein Tenorhorn als Spendenkasse aufgestellt.