Drucken Illingen (p). Ein durch ein Abbiegevorgang verursachter Auffahrunfall forderte am Dienstagmittag zwei verletzte Personen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 23-jährige VW-Lenkerin auf der Bundesstraße 10 aus Illingen kommend in Richtung Vaihingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 4508... »